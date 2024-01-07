В ЦСКА опровергли интерес к Урунову

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к 23-летнему атакующему полузащитнику сборной Узбекистана Остону Урунову. Ранее об этом сообщал YouTube-канал Futbol Vaqti.

«Интереса нет», — сказал Брейдо «СЭ».

С 2020 по 2022 год Урунов выступал за «Спартак», а последним клубом футболиста стал узбекистанский клуб «Навбахор».