«Урал»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты и тренерский штаб «Урала» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором на выезде уступили московскому «Локомотиву» со счетом 2:0.

Все три зимних учебно-тренировочных сбора команда Виктора Гончаренко проведет в ОАЭ. В общей сложности в январе-феврале клуб из Екатеринбурга сыграет 7-8 контрольных матчей. 27 января «Урал» встретится с «Зенитом», а 31 января — с «Локомотивом». Информация о следующих соперниках будет опубликована на официальном сайте клуба.

По итогам 18 туров премьер-лиги екатеринбуржцы занимают 12-е место в турнирной таблице, в их активе — 19 очков.

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