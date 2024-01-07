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Сегодня, 13:00

«Факел»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

«Факел» проведет зимние учебно-тренировочные сборы в Турции
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Факел».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболисты и тренерский штаб «Факела» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

Из отпуска игроки воронежского клуба выйдут 9 января, команда соберется в Москве, где проведет первую тренировку. 12 января воронежский клуб отправится на сборы в Белек (Турция). Здесь пройдут все три учебно-тренировочных сбора: первый с 12 по 25 января, второй с 29 января по 12 февраля и третий с 16 по 25 февраля. За этот период запланированы 13 контрольных встреч.

15 января, понедельник

«Факел» — «Сабаил» (Азербайджан)

19 января, пятница

«Факел» — «Насаф» (Узбекистан)

24 января, среда

«Факел» — «Копер» (Словения)

«Факел» — молодежная сборная Южной Кореи

31 января, среда

«Факел» — «Балтика»

5 февраля, понедельник

«Факел» — «КАМАЗ»

«Факел» — ЦСКА

10 февраля, суббота

«Факел» — «Волгарь»

«Факел» — «Ордабасы» (Казахстан)

18 февраля, воскресенье

«Факел» — «СКА-Хабаровск»

«Факел» — «Динамо» (Махачкала)

23 февраля, пятница

«Факел» — «Сочи»

Соперник на игру 24 февраля пока не определен.

По итогам 18 туров премьер-лиги «Факел» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

 15 1 5
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