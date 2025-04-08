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8 апреля 2025, 13:10

В ЦСКА раскрыли детали организации матча против «Партизана»

Микеле Антонов
Корреспондент

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об организации товарищеского матча против «Партизана» (2:1) в Сербии.

— Насколько сложно было организовывать такой матч в другой стране, пусть и не все москвичи смогли приехать. Но все же фанатов было, по сообщениям сербов, даже больше, чем в принципе приходят на «Партизан».

— Ключевая организационная составляющая на старте легла на плечи «Партизана». Собственно, в рамках их приглашения, помощь с билетами, компания AirSerbia, и возможность прямого перелета, соответствующая помощь с отелем. С нашей стороны Марко [Николич] ключевую организационную роль сыграл, организовав поход на баскетбол с последующим приветствием, разного рода встречи, ужины, формальные и неформальные. Там уже все мы внесли свой вклад. В частности, Зоран Тошич в последнюю ночь.

Игра между ЦСКА и «Партизаном» проходила в Белграде.

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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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 3
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Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

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 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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