В ЦСКА раскрыли детали организации матча против «Партизана»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об организации товарищеского матча против «Партизана» (2:1) в Сербии.

— Насколько сложно было организовывать такой матч в другой стране, пусть и не все москвичи смогли приехать. Но все же фанатов было, по сообщениям сербов, даже больше, чем в принципе приходят на «Партизан».

— Ключевая организационная составляющая на старте легла на плечи «Партизана». Собственно, в рамках их приглашения, помощь с билетами, компания AirSerbia, и возможность прямого перелета, соответствующая помощь с отелем. С нашей стороны Марко [Николич] ключевую организационную роль сыграл, организовав поход на баскетбол с последующим приветствием, разного рода встречи, ужины, формальные и неформальные. Там уже все мы внесли свой вклад. В частности, Зоран Тошич в последнюю ночь.

Игра между ЦСКА и «Партизаном» проходила в Белграде.