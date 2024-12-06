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Сегодня, 14:18

В ЦСКА объяснили запрет ФИФА на трансферы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал запрет на трансферы, наложенный на клуб ФИФА.

О трансферном бане ЦСКА стало известно 6 декабря. Запрет действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна.

По словам Брейдо, запрет связан с долгом ЦСКА по трансферу Чидеры Эджуке из «Херенвена» в 2020 году. При этом представитель клуба отметил, что ЦСКА предлагал нидерландскому клубу различные варианты оплаты, в том числе с участием «Вест Хэма», который не полностью заплатил армейцам за переход Николы Влашича в 2021 году.

«Мы были готовы к этому решению — таков ожидаемый промежуточный этап в нашей борьбе за справедливость.

Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца, и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями «Херенвена» и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за «бан» переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет.

Но после такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с «Вест Хэмом», должным нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то — давайте быть последовательными — аналогичные санкции должны быть наложены и на «Вест Хэм». Особенно учитывая то, что мы предлагаем всевозможные варианты расчетов как «Херенвену», так и «Вест Хэму», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
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ФИФА наложила на ЦСКА запрет на трансферы до лета 2026 года
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2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
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