В ЦСКА объяснили запрет ФИФА на трансферы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал запрет на трансферы, наложенный на клуб ФИФА.

О трансферном бане ЦСКА стало известно 6 декабря. Запрет действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна.

По словам Брейдо, запрет связан с долгом ЦСКА по трансферу Чидеры Эджуке из «Херенвена» в 2020 году. При этом представитель клуба отметил, что ЦСКА предлагал нидерландскому клубу различные варианты оплаты, в том числе с участием «Вест Хэма», который не полностью заплатил армейцам за переход Николы Влашича в 2021 году.

«Мы были готовы к этому решению — таков ожидаемый промежуточный этап в нашей борьбе за справедливость.

Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца, и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями «Херенвена» и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за «бан» переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет.

Но после такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с «Вест Хэмом», должным нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то — давайте быть последовательными — аналогичные санкции должны быть наложены и на «Вест Хэм». Особенно учитывая то, что мы предлагаем всевозможные варианты расчетов как «Херенвену», так и «Вест Хэму», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

После 17 туров ЦСКА с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.