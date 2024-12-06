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Сегодня, 14:27

Садыгов заверил, что «Химки» решат проблему с трансферным баном ФИФА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» отреагировал на трансферный бан клуба.

«Не владею ситуацией, но, наверное, там что-то с иностранцами. Конечно, клуб решит проблему. Первый раз что ли? Обычно вопрос решается перед открытием трансферного окна. Поэтому сейчас, наверное, ребята заняты другими вещами. Сейчас платежи между контрагентами недружественных стран запрещены. Скорее всего, какая-то проблема есть, когда не могли физически оплатить. У нас была такая ситуация перед сезоном. Решили. Алгоритм есть. Наверное, руководство решит», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков подмосковной команде до лета 2026 года. Кроме того, ограничения коснулись ЦСКА и «Кубани».

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
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В ЦСКА объяснили запрет ФИФА на трансферы

ФИФА наложила бан на «Химки» из-за трансфера Сабовича
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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