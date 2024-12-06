Садыгов заверил, что «Химки» решат проблему с трансферным баном ФИФА
Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии для «СЭ» отреагировал на трансферный бан клуба.
«Не владею ситуацией, но, наверное, там что-то с иностранцами. Конечно, клуб решит проблему. Первый раз что ли? Обычно вопрос решается перед открытием трансферного окна. Поэтому сейчас, наверное, ребята заняты другими вещами. Сейчас платежи между контрагентами недружественных стран запрещены. Скорее всего, какая-то проблема есть, когда не могли физически оплатить. У нас была такая ситуация перед сезоном. Решили. Алгоритм есть. Наверное, руководство решит», — сказал Садыгов «СЭ».
Ранее ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков подмосковной команде до лета 2026 года. Кроме того, ограничения коснулись ЦСКА и «Кубани».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|7.12
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|7.12
|16:30
|
Зенит – Акрон
|- : -
|7.12
|16:30
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
|19:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
|19:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|8.12
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3