В ЦСКА назвали сумму трансфера Гайча

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о финансовых сторонах сделки по аргентинскому нападающему Адольфо Гайчу. Красно-синие купили 21-летнего форварда у «Сан-Лоренсо».

— Писали, что ЦСКА заплатил за Гайча 8,5-9 миллионов евро. Это примерно соответствует действительности?

— Да, соответствует.

— ЦСКА сразу выплатит эту сумму?

— Мы договорились об определенном графике оплат. Но по нынешним временам, считаю, что финансовые условия более чем адекватные — и по самому трансферу и по личным условиям футболиста.

— Правда, что сумма отступных в контракте Гайча составляет около 30 миллионов евро?

— Сумма компенсации у нас всегда очень серьезная. Но вскрывать всех деталей я не могу. Мы защищаем свой клуб. Это нормальная практика. Как раз с этим возникло меньше всего вопросов. ЦСКА не готов покупать футболиста, возлагать на него большие надежды и понимать, что в любой момент примерно за такие же деньги его могут у нас купить. (Виталий Айрапетов)