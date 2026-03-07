В честь 8 марта «Зенит» проведет матч с «Оренбургом» в особенной форме

Встреча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит», которая пройдет в воскресенье, 8 марта, на стадионе «Газовик», станет исторической для петербургского клуба. В Международный женский день «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом» в особенном комплекте формы.

В основе ее дизайна — узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея, один из самых узнаваемых символов лучшего города мира. Эта решетка, созданная мастерами петербургского модерна, воплощает утонченность ар-нуво: изящество линий, романтизм форм и дух вечной красоты.

Особенность этой формы еще и в том, что в ней выступает женская команда «Зенита». Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой — универсальность, качество и красоту этой экипировки, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.