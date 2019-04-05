В чем ЦСКА сейчас превосходит "Спартак"? Отвечает Газзаев

Бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" поделился мнением о центральном матче 22-го тура "Спартак" - ЦСКА.

– В чем ЦСКА сейчас превосходит "Спартак"? И превосходит ли?

– Все отражает турнирная таблица. Команды разделяют всего одно очко. Значит, силы примерно равны. Фаворита в этой паре я не вижу. Не могу сказать, что ЦСКА превосходит "Спартак". Какой-то большой разницы я не вижу. Обе команды имеют шансы попасть в Лигу чемпионов. Все теперь зависит от настроя, тактики, характера, индивидуального мастерства. Ничья точно никого не устроит. Ведь при таком раскладе "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар"могут убежать далеко. Так что армейцы и красно-белые будут играть только на победу.

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Газзаева

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)