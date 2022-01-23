Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:05

Каттани: «Пруцев доказывает свой уровень и делает новый шаг»

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал трансфер полузащитника Пруцева
Иван Шитик
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал трансфер полузащитника «Крыльев Советов» данилы Пруцева.

— У нас сразу несколько новостей. Во-первых, это трансфер Данила Пруцева. Расскажите о нем, что это за игрок.

— Думаю, в России этого футболиста отлично знают. Он здорово провел первую часть сезона в «Крыльях». Данил раскрывает большой потенциал, который раньше был виден на уровне юношеского футбола, а теперь подтверждается во взрослом. Пруцев доказывает свой уровень и делает новый шаг. Я беседовал с ним, но Данил умный парень и сам понимает, что сейчас важно для развития его карьеры — усердно работать. Мне нравится его отношение к делу. Вне поля это довольно скромный парень, но как игрок он очень хорош и понимает, как прогрессировать дальше. Я убежден, что для «Спартака» это замечательная инвестиция на будущее. Ведь это один из самых перспективных полузащитников в России, — приводит слова Каттани сайт красно-белых.

— Трансфер еще одного талантливого россиянина — это следование стратегии, о которой вы недавно говорили.

— Совершенно верно. Нам нужно сокращать отставание. Для этого есть разные инструменты. Но в любом случае мы хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не один-два сезона, а десять. На долгий срок. Следуя этой цели, важно приглашать лучших молодых игроков. И сейчас я вполне доволен проделанной нами работой. Она стала возможной благодаря помощи владельца клуба, который всегда шел навстречу нашим предложениям об усилении.

Договор с 21-летним полузащитником подписан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 17 матчах «Крыльев Советов» и не отмтетился результативными действиями.

Источник: https://spartak.com/news/2022-01-23-luka_kattani__intervyu_o_podpisanii_prutseva_prodlenii_ayrtona_i_ignatova/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Лука Каттани
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Азмуна могут отправить во вторую команду «Зенита»
«Зенит» оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с «Байером»
Игонин назвал причины, почему «Зенит» отпускает Азмуна бесплатно в «Байер»
Каттани: «Айртон интересен многим клубам и ценится на футбольном рынке высоко»
Каттани — о контракте Игнатова: «Это один из самых многообещающих игроков России»
В «Спартак» пришло самое главное — согласие. В последний раз оно принесло второе место
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Бразилии сообщили, что «Интернасьонал» готов продать Юри Альберто «Зениту»

Каттани — о контракте Игнатова: «Это один из самых многообещающих игроков России»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости