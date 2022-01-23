Каттани: «Пруцев доказывает свой уровень и делает новый шаг»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал трансфер полузащитника «Крыльев Советов» данилы Пруцева.

— У нас сразу несколько новостей. Во-первых, это трансфер Данила Пруцева. Расскажите о нем, что это за игрок.

— Думаю, в России этого футболиста отлично знают. Он здорово провел первую часть сезона в «Крыльях». Данил раскрывает большой потенциал, который раньше был виден на уровне юношеского футбола, а теперь подтверждается во взрослом. Пруцев доказывает свой уровень и делает новый шаг. Я беседовал с ним, но Данил умный парень и сам понимает, что сейчас важно для развития его карьеры — усердно работать. Мне нравится его отношение к делу. Вне поля это довольно скромный парень, но как игрок он очень хорош и понимает, как прогрессировать дальше. Я убежден, что для «Спартака» это замечательная инвестиция на будущее. Ведь это один из самых перспективных полузащитников в России, — приводит слова Каттани сайт красно-белых.

— Трансфер еще одного талантливого россиянина — это следование стратегии, о которой вы недавно говорили.

— Совершенно верно. Нам нужно сокращать отставание. Для этого есть разные инструменты. Но в любом случае мы хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не один-два сезона, а десять. На долгий срок. Следуя этой цели, важно приглашать лучших молодых игроков. И сейчас я вполне доволен проделанной нами работой. Она стала возможной благодаря помощи владельца клуба, который всегда шел навстречу нашим предложениям об усилении.

Договор с 21-летним полузащитником подписан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 17 матчах «Крыльев Советов» и не отмтетился результативными действиями.