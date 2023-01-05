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В Бразилии сообщают, что Мантуан не войдет в сделку «Зенита» с «Коринтиансом» по Алберто

Ана Горшкова
Корреспондент
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Густаво Мантуан (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны условия выкупа «Зенитом» бразильских футболистов Густаво Мантуана и Ивана Куарежмы, находящихся в аренде в российском клубе из «Коринтианса».

Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб, отдавая Мантуана и Ивана в аренду прошлым летом, рассчитывал, что затем обоих включат в трансфер, связанный с выкупом нападающего Юри Алберто, однако планы изменились. Теперь «Коринтианс» планирует продать Мантуана отдельно сине-бело-голубым или другому европейскому клубу летом 2023 года.

Также по информации источника, «Зенит» может выкупить 80 процентов прав на полузащитника за 10 миллионов евро, на голкипера Ивана — за 4 миллиона евро.

Ранее стало известно, что за Алберто «Зенит» получит 19-летнего центрального защитника Роберта Ренана в зимнее трансферное окно и 22-летнего полузащитника Ду Кейроса, который присоединится летом.

В 18 матчах за «Зенит» в текущем сезоне 21-летний Мантуан забил три гола и сделал одну голевую передачу. 25-летний Куарежма сыграл четыре матча в Кубке России, дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник: Globo
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
Иван Куарежма
Юри Алберто
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

 6
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