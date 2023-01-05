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В «Зените» опровергли слухи об уходе Мантуана зимой

Константин Белов
Корреспондент
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Густаво Мантуан.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слухи об уходе полузащитника Густаво Мантуана этой зимой.

В Бразилии сообщают, что Мантуан и вратарь Иван Куарежма не войдут в сделку «Зенита» с «Коринтиансом» по Юри Алберто.

«Мантуан этой зимой возвращается в «Коринтианс»? Это не так», — сказал Медведев «СЭ».

Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб, отдавая Мантуана и Ивана в аренду прошлым летом, рассчитывал, что затем обоих включат в трансфер, связанный с выкупом нападающего Юри Алберто, однако планы изменились. Теперь «Коринтианс» планирует продать Мантуана отдельно сине-бело-голубым или другому европейскому клубу летом 2023 года.

Также по информации источника, «Зенит» может выкупить 80 процентов прав на полузащитника Мантуана за 10 миллионов евро, на голкипера Ивана — за 4 миллиона евро.

В 18 матчах за «Зенит» в текущем сезоне 21-летний Мантуан забил три гола и сделал одну голевую передачу.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Александр Медведев (руководитель)
Густаво Мантуан
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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