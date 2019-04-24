В Башкирии в честь Москалева назвали мусорный полигон

В Ишимбайском районе Башкирии вновь образованной свалке в селе Урман-Бишкадак присвоено имя арбитра ФИФА Владимира Москалева, информирует bashinform.ru. Решение закреплено в специальном постановлении сельсовета.

Напомним, 20 апреля "Уфа" проиграла "Арсеналу" (1:2) в матче 24-го тура премьер-лиги. Уфимских болельщиков крайне возмутило судейство в этой встрече. Главным арбитром был Москалев.

– У нас вся деревня была возмущена его судейством, – отметил глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин. - И его имени – вот тут самое и место. У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали! Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение.