«Арсенал» — «Краснодар»: Сперцян со второй попытки реализовал пенальти

Главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ между «Арсеналом» и «Краснодаром» в ворота туляков.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не реализовал удар: голкипер «Арсенал» Михаил Левашов намертво взял удар.

Однако при этом Левашов нарушил правила, сойдя в линии ворота. После очередного просмотра повтора судья потребовал перебить удар.

Со второй попытки Сперцян пробил точно.