«Арсенал» — «Краснодар»: Карасев испугался ответственности? ВАР ошибочно позвали судью Иванова к монитору

На 73-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» ВАР Сергей Карасев поступил странно, предложив Сергею Иванову подойти к монитору и оценить действия вратаря тульской команды Михаила Левашова. Тот еще до удара с 11-метровой отметки полностью сошел обеими ногами с линии ворот, после чего поймал мяч, посланный игроком «быков».

Это нарушение правил. Но оно не требует оценки арбитра. Решение фактическое — его должен был принять сам видеоассистент Карасев. Зачем же он позвал судью и переложил ответственность на него? Испугался или забыл правила работы ВАР?

В итоге, правда, было принято верное решение — был правильно назначен повторный 11-метровый удар.