В «Арсенале» опровергли информацию о проблемной эпидемиологической ситуации в команде

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о том, что в команде есть проблемы с эпидемиологической обстановкой.

«Это неправда. Разберитесь, кто такое пишет, и спросите у них», — сказал Аджоев «СЭ».

Во вторник, 20 июля, Telegram-канал «Дубинка Мележикова» заявил о проблемной ситуации в тульском клубе.

В субботу, 24 июля, «Арсенал» в 1-м туре Тинькофф РПЛ сыграет с «Локомотивом».