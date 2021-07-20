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В «Арсенале» опровергли информацию о проблемной эпидемиологической ситуации в команде

17:00
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал информацию о том, что в команде есть проблемы с эпидемиологической обстановкой.

«Это неправда. Разберитесь, кто такое пишет, и спросите у них», — сказал Аджоев «СЭ».

Во вторник, 20 июля, Telegram-канал «Дубинка Мележикова» заявил о проблемной ситуации в тульском клубе.

В субботу, 24 июля, «Арсенал» в 1-м туре Тинькофф РПЛ сыграет с «Локомотивом».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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