Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сообщил, что матч 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» смогут посетить 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона.

«Предварительно разрешили пускать 30% на матч, но с соблюдением всех норм против коронавируса, спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. На все ли матчи это будет распространяться? Каждый день ситуация в области меняется, может поменяться и в другую сторону. Сейчас ситуация такая», — цитирует Андреева ТАСС.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 25 июля в Самаре на «Солидарность Арене». Начало встречи — в 19.00 мск. Вместимость стадиона составляет 41 970 зрителей.