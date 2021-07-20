Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» смогут посетить 30 процентов зрителей от вместимости стадиона
16:40
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сообщил, что матч 1-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» смогут посетить 30 процентов зрителей от общей вместимости стадиона.
«Предварительно разрешили пускать 30% на матч, но с соблюдением всех норм против коронавируса, спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. На все ли матчи это будет распространяться? Каждый день ситуация в области меняется, может поменяться и в другую сторону. Сейчас ситуация такая», — цитирует Андреева ТАСС.
Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет 25 июля в Самаре на «Солидарность Арене». Начало встречи — в 19.00 мск. Вместимость стадиона составляет 41 970 зрителей.
Дополнительная информация:
Читайте также
Звезду баскетбола уничтожают за отказ играть на Олимпиаде. Психологические проблемы оказались плохим оправданием
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю