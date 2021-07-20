Бывший президент «Торпедо» отреагировал на обвинения Обухова в адрес клуба

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на высказывания бывшего футболиста команды Владимира Обухова. 20 июля он заявил, что в «Торпедо» перед матчами игрокам кололи инъекции и давали 15 таблеток.

«Я понимаю чувства Володи, ему обидно и досадно, потому что его отстранили от профессиональной деятельности, но «Торпедо» к этому отношения не имеет, — приводит слова Тукманова ТАСС. — Мы никогда не употребляли какие-то запрещенные препараты, доктор давал ребятам витамины, проводили восстановительные процедуры. Но того, о чем говорит Володя, не могло быть, врачи были всегда высококвалифицированными.

Я работал и в Российском футбольном союзе, и в Олимпийском комитете России, и в «Торпедо», понимаю, что такое допинг, чем его применение грозит и спортсмену, и работодателю. Есть ли желание пойти в суд? Нет, мне понятны чувства Володи, я их разделяю, но никаких судебных разбирательств я не планирую».

19 июля стало известно, что ФИФА дисквалифицировала Обухова за нарушение антидопинговы[ правил на шесть месяцев. Срок его отстранения истекает 2 декабря 2021 года.