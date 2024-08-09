В «Антальяспоре» подтвердили интерес к нападающему ЦСКА Гайчу
Спортивный директор турецкого «Антальяспора» Айтач Алтай в разговоре с «СЭ» прокомментировал интерес клуба к нападающему ЦСКА Адольфу Гайчу.
«Мы заинтересованы в Гайче. Если клуб согласится на наши условия, и зарплата игрока будет меньше, чем в данный момент, тогда этот трансфер может произойти», — сказал Алетай «СЭ».
Ранее издание Ajansspor сообщило об интересе турецкого клуба к 25-летнему аргентинцу.
Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 1,7 миллиона евро.
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|3
|0
|0
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|9
|
3
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|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
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|1
|1
|1
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|
7
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|1
|1
|1
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|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|3-6
|4
|
9
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|1
|0
|2
|6-9
|3
|
10
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|3
|1
|0
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|3
|
11
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|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
12
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|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
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|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|- : -
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|- : -
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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