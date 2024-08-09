В «Антальяспоре» подтвердили интерес к нападающему ЦСКА Гайчу

Спортивный директор турецкого «Антальяспора» Айтач Алтай в разговоре с «СЭ» прокомментировал интерес клуба к нападающему ЦСКА Адольфу Гайчу.

«Мы заинтересованы в Гайче. Если клуб согласится на наши условия, и зарплата игрока будет меньше, чем в данный момент, тогда этот трансфер может произойти», — сказал Алетай «СЭ».

Ранее издание Ajansspor сообщило об интересе турецкого клуба к 25-летнему аргентинцу.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 1,7 миллиона евро.