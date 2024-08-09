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Сегодня, 13:27

В «Антальяспоре» подтвердили интерес к нападающему ЦСКА Гайчу

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор турецкого «Антальяспора» Айтач Алтай в разговоре с «СЭ» прокомментировал интерес клуба к нападающему ЦСКА Адольфу Гайчу.

«Мы заинтересованы в Гайче. Если клуб согласится на наши условия, и зарплата игрока будет меньше, чем в данный момент, тогда этот трансфер может произойти», — сказал Алетай «СЭ».

Ранее издание Ajansspor сообщило об интересе турецкого клуба к 25-летнему аргентинцу.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermart оценивает стоимость игрока в 1,7 миллиона евро.

Адольфо Гайч
ФК Антальяспор
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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 - : -
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Зенит – Динамо
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Оренбург – Акрон
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