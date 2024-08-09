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Булыкин: «Надеюсь, что «Динамо» удастся остановить победную поступь «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и бело-голубыми.

«Надеюсь, что «Динамо» удастся остановить победную поступь «Зенита» или хотя бы притормозить его. Конечно, динамовцам будет тяжело, а фаворитом является «Зенит». Но рассчитываю, что команда Лички сумеет сыграть хорошо и отобрать очки у питерцев. И тогда остальные преследователи тоже подберутся к ним поближе», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Динамо» сыграет с «Зенитом» 10 августа. Матч пройдет на «Газпром Арене».

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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