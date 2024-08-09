Булыкин: «Надеюсь, что «Динамо» удастся остановить победную поступь «Зенита»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и бело-голубыми.

«Надеюсь, что «Динамо» удастся остановить победную поступь «Зенита» или хотя бы притормозить его. Конечно, динамовцам будет тяжело, а фаворитом является «Зенит». Но рассчитываю, что команда Лички сумеет сыграть хорошо и отобрать очки у питерцев. И тогда остальные преследователи тоже подберутся к ним поближе», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Динамо» сыграет с «Зенитом» 10 августа. Матч пройдет на «Газпром Арене».