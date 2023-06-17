В «Ахмате» сообщили о желании продлить контракт с Шелией

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с вратарем команды Георги Шелией.

«У Шелии еще год контракта. Желание продлить соглашение у нас есть. Вопрос переговоров», — сказал Газзаев «СЭ».

Текущее соглашение с голкипером действует до конца сезона-2023/24.

34-летний вратарь в прошедшем сезоне провел за грозненцев 34 матча, пропустил 45 голов и 8 встреч отстоял на ноль.