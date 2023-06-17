В «Ахмате» заявили о подписании долгосрочного контракта с Садулаевым

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в комментарии для «СЭ» рассказал о деталях продления контракта с полузащитником Лечи Садулаевым.

«Если Ахмед Мусаевич (Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», — Прим. «СЭ») сказал, что контракт продлили, значит его продлили. Контракт Садулаева долгосрочный. Что-то вроде четырех-пяти лет? Да», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил «СЭ» о продлении контракта с полузащитником.

В прошедшем сезоне 23-летний Садулаев провел 28 игр, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.