Полузащитник Карапузов вернется в «Динамо» к первому сбору

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, полузащитник «Динамо» Владислав Карапузов, который проводил сезон в аренде в «Ахмате», вернется в московский клуб к первому сбору команды.

В прошедшем сезоне Карапузов провел 23 матча за «Ахмат», забил два гола и отдал три результативные передачи.

Соглашение 23-летнего футболиста с «Динамо» рассчитано до июня 2025 года.