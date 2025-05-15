Бубнов: «У меня есть информация, что Станкович уйдет из «Спартака» вне зависимости от результата»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал будущее тренера Деяна Станковича в «Спартаке».

«У меня есть информация, что он уйдет вне зависимости от результата», — сказал Бубнов в видео на канале «Коммент.Шоу».

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Спартака» после серии неудачных матчей команды провело встречу со специалистом и выразило ему поддержку, гарантировав сохранение поста до конца сезона.

Действующий контракт Станковича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

«Спартак» после 28 туров набрал 51 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые проиграли в трех из последних пяти матчей в чемпионате.

15 мая в финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом».