«Успешный менеджер, душа компании» Евсеев посвятил очередной пост в Instagram гендиру «Уфы» Газизову

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжил свой футбольный алфавит в Instagram.

— Буква Ш в моем алфавите это Шамиль Камилович Газизов, — написал в Instagram Евсеев. — Знаковыи? в нашем футболе человек. Давно зарекомендовал себя как успешныи? менеджер. У него удивительное чутье?, что почти всегда свои?ственно сильным бизнесменам и руководителям. Чутье? на многое, но прежде всего на людей. Из «Уфы» уже столько игроков и тренеров перешли в большие клубы, это его заслуга. Газизов создает условия, в которых люди раскрываются. «Уфа» заметна в премьер-лиге, у клуба свое? лицо и свои? путь. Второй? такой? команды в лиге нет. Все работники клуба понимают, что «Уфу» создал он и который? год успешно развивает ее.

Шамиль Камилович очень позитивный? человек, восприимчивый. Душа компании. С ним очень интересно говорить и не только о футболе.