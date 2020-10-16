«Успели только пожать руки друг другу». Николич рассказал о единственной встрече с Семиным

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о единственной встрече со своим предшественником в московском клубе Юрием Семиным.

«Мы только поздоровались, — рассказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Успели только пожать руки друг другу.

Я могу пообщаться с любым человеком. Мы же в XXI веке, все цивилизованные люди. Но тогда не пообщались.

Он легенда, опытный тренер и интересный человек. Он интересен не только как тренер, но и как личность. Если мы встретимся, то можем нормально поговорить».