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Чаушич, Луценко и Гулиев пока работают по индивидуальной программе

22:51
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Футболисты тульского «Арсенала» продолжает подготовку к предстоящему сезону чемпионата России, сообщает сайт клуба.

Футболисты Горан Чаушич, Евгений Луценко и Аяз Гулиев пока работают по индивидуальной программе, но, по словам медицинского штаба, должны в скором времени присоединиться к остальным партнерам. Похожая ситуация у Сергея Ткачева и Гурама Аджоева, игроки занимаются с ограничениями.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/nabiraem-oboroty/

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Иван Шитик все материалы автора
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