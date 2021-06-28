Чаушич, Луценко и Гулиев пока работают по индивидуальной программе

Футболисты тульского «Арсенала» продолжает подготовку к предстоящему сезону чемпионата России, сообщает сайт клуба.

Футболисты Горан Чаушич, Евгений Луценко и Аяз Гулиев пока работают по индивидуальной программе, но, по словам медицинского штаба, должны в скором времени присоединиться к остальным партнерам. Похожая ситуация у Сергея Ткачева и Гурама Аджоева, игроки занимаются с ограничениями.