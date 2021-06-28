Чаушич, Луценко и Гулиев пока работают по индивидуальной программе
22:51
Футболисты тульского «Арсенала» продолжает подготовку к предстоящему сезону чемпионата России, сообщает сайт клуба.
Футболисты Горан Чаушич, Евгений Луценко и Аяз Гулиев пока работают по индивидуальной программе, но, по словам медицинского штаба, должны в скором времени присоединиться к остальным партнерам. Похожая ситуация у Сергея Ткачева и Гурама Аджоева, игроки занимаются с ограничениями.
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