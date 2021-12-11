Уремович: «Начали сезон хорошо, но последние десять туров можно сказать практически пропали»

Капитан «Рубина» Филип Уремович поделился мнением после игры 18-го тура Тинькофф чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2) и подвел итоги первой части сезона.

— Не самый удачный результат в первой части сезона. В чем причины, на твой взгляд?

— Тяжело что-то сейчас сказать. Начали сезон хорошо, но последние десять туров можно сказать практически пропали. Было несколько хороших игр, но очков набрали мало. Последние три матча проиграли. Такая тяжелая ситуация, но надо исправляться, еще работать. Никто не понимает лучше нас игроков, что только мы играем на футбольном поле. Мы должны работать и выигрывать, никто другой нам не будет помогать в этом. Это самое важное.

— Что нужно сделать, чтобы переломить ситуацию?

— Сейчас нужно всем отдохнуть, потом сборы, которые нужно провести очень хорошо. Я не могу сказать, что команда не работала, команда работала хорошо на тренировках. Поэтому причину плохих результатов точно не могу сказать. Конечно, много игроков поменялось, но все равно у нас качественная хорошая команда. Надо еще больше и сильнее работать. Чтобы эта команда вместе выигрывала и вместе проигрывала. Никто не виноват в отдельности, мы виноваты вместе. Я никогда не буду говорить, что какой-то отдельный игрок плохо играет или хорошо. Если выигрываем, то выигрываем вместе, если проигрываем, то проигрываем вместе. Но каждому из нас нужно больше отдавать на поле, нужно больше делать результативных действий.

— Ты попросил замену в концовке. Как себя чувствуешь?

— Все нормально. Был удар в колено, почувствовал боль, оставалось играть 10 минут, я сказал, что не надо рисковать, чтобы не было серьезного повреждения.