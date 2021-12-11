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Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Арсеналом»

18:21
ЦСКА в домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Арсенал» со счетом 2:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА в домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Арсенал» со счетом 2:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА в домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Арсенал» со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». За игрой с трибуны наблюдал президент армейцев Евгений Гинер.

Дубль оформил нападающий Антон Заболотный. На 33-й минуте он красиво забил пяткой, а на 75-й реализовал пенальти.

Напомним, что эта встреча была под угрозой срыва из-за мороза.

ЦСКА поднялся на третье место в таблице и в следующем матче уже после зимнего перерыва сыграет со «Спартаком».

«Арсенал» — на 11-й строчке. В следующем туре «канониры» в гостях встретятся с «Сочи».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Арсенал Т
Голы
Заболотный, 33 (1:0), Заболотный, 76 (2:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин Ахметов (Щенников, 89 ) Зайнутдинов Бохинен (Кучаев, 23 ) Обляков Эджуке (Бистрович, 84 ) Заболотный
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников (Беляев, 39) Степанов Гулиев (Луценко, 73) Чаушич Давиташвили (Бьорнстрем, 46) Костадинов Марков Кангва
Предупреждения
Дивеев 69, Ахметов 79  -  Беляев 49, Радакович 75
Судьи
Панин (Дмитров) Веретешкин (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Стипиди (Краснодар) Чистяков (Азов)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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