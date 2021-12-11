Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Арсеналом»
ЦСКА в домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Арсенал» со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». За игрой с трибуны наблюдал президент армейцев Евгений Гинер.
Дубль оформил нападающий Антон Заболотный. На 33-й минуте он красиво забил пяткой, а на 75-й реализовал пенальти.
Напомним, что эта встреча была под угрозой срыва из-за мороза.
ЦСКА поднялся на третье место в таблице и в следующем матче уже после зимнего перерыва сыграет со «Спартаком».
«Арсенал» — на 11-й строчке. В следующем туре «канониры» в гостях встретятся с «Сочи».
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