Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Арсеналом»

ЦСКА в домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Арсенал» со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». За игрой с трибуны наблюдал президент армейцев Евгений Гинер.

Дубль оформил нападающий Антон Заболотный. На 33-й минуте он красиво забил пяткой, а на 75-й реализовал пенальти.

Напомним, что эта встреча была под угрозой срыва из-за мороза.

ЦСКА поднялся на третье место в таблице и в следующем матче уже после зимнего перерыва сыграет со «Спартаком».

«Арсенал» — на 11-й строчке. В следующем туре «канониры» в гостях встретятся с «Сочи».