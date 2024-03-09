Трансляция матча «Урал» — «Зенит» начнется в 13.00 на «Матч Премьер»

«Урал» дома на стадионе «Екатеринбург Арена» примет «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу 9 марта. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Урал» — «Зенит» можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 13.00 мск. Ключевые события противостояния РПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ» на сайте.

«Урал» тренера Виктора Гончаренко идет на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19 баллами после 19 туров. «Зенит» Сергея Семака располагается на втором месте с 37 очками после 19 матчей.

В матче первого круга 26 августа 2023 года сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Уралом» со счетом 4:0 в шестом туре РПЛ.

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