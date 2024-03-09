ЦСКА интересуется 18-летним Гильерме из «Палмейраса»

ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Палмейраса» Луисе Гильерме, сообщает Egool.

По информации источника, армейцы уже связались с представителями 18-летнего бразильца по поводу возможного трансфера предстоящим летом. Помимо красно-синих игроком интересуются «Манчестер Сити», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В 2024 году хавбек сыграл 5 матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро. Контракт Гильерме с «Палмейрасом» рассчитан до конца июня 2026 года.