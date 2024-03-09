Полузащитник «Ростова» Глебов прокомментировал победный матч с «Краснодаром»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

«Все проходило так, как мы и ожидали, как готовились. Не могу сказать, что нам доставили какие-то неудобства. Что касается концовки второго тайма, то, наверное, появился в голове такой страх, вспоминая прошлые разы. Вспоминаем и прошлую игру в этом сезоне, великолепный первый тайм и необязательные голы. Психологически тяжело далась концовка. Наверное, это наша проблема, что мы хотели очень забить. После удаления хотели забить третий, закончить игру. Но не могли довести дело до логического завершения. Наверное, из-за этого была такая немного нервная концовка, — цитирует Глебова «РБ Спорт».