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«Урал» выкупит защитника Лео Гогличидзе у «Краснодара»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Урал» выкупит контракт защитника Лео Гогличидзе у «Краснодара», утверждает «Чемпионат».

«Урал» активирует опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

24-летний Гогличидзе перешел в «Урал» из «Краснодара» на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах Тинькофф РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4704005-ural-vykupit-leo-goglichidze-u-krasnodara.html
Лео Гогличидзе
ФК Краснодар
ФК Урал
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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