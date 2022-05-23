«Урал» выкупит защитника Лео Гогличидзе у «Краснодара»

«Урал» выкупит контракт защитника Лео Гогличидзе у «Краснодара», утверждает «Чемпионат».

«Урал» активирует опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении. О сделке будет объявлено в ближайшее время.

24-летний Гогличидзе перешел в «Урал» из «Краснодара» на правах аренды в прошлом году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах Тинькофф РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.