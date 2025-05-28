«Урал» — «Ахмат» : Секулич сравнял счет

«Урал» сравнял счет в стыковом матче за право на участие в сезоне-2025/26 РПЛ против «Ахмата» — 1:1.

На 50-й минуте гол забил форвард Мартин Скулич, реализовавший пенальти.