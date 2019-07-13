"Урал" – "Уфа": почему не назначен пенальти в ворота хозяев поля?

На 23-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Урал" – "Уфа" арбитр Сергей Карасев принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

В том моменте в штрафной площади "Урала" в единоборстве с Вараздатом Арояном упал уфимский полузащитник Даниил Фомин, затем показавший арбитру, что на нем нарушили правила.

На самом деле футболист гостей упал сам, при этом еще и подогнул ноги, пытаясь изобразить фол. Карасев это хорошо видел и продолжил игру. (Александр Бобров)​

23-я минута матча "Урал" - "Уфа".

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