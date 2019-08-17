«Урал» стал первым обладателем обновленной премии Liga Fair Play

Российская премьер-лига (РПЛ) и ее генеральный партнер БК «Лига Ставок» в Екатеринбурге представили обновленную премию Liga Fair Play. Первым лауреатом награды стал ФК «Урал». По итогам июля 2019 года в матчах РПЛ футболисты, сотрудники уральского клуба, а также болельщики команды продемонстрировали самые высокие показатели fair play.

— Премьер-лига, как известно, сделала ребрендинг. Он получился ярким и красочным. Новый облик получила и награда Liga Fair Play, — сказал на презентации приза заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров. — Ее совместно разработала креативная группа премьер-лиги и «БК «Лига Ставок». При создании мы делали акцент на том, чтобы приз символизировал принципы, которые изначально заложены в идею награды. И рукопожатие символизирует отношение соперник друг к другу, к судьям, к болельщикам.

Как в любом деле — в том числе, в спорте и букмекерском бизнесе очень важно уважение к правилам. Это ключевой аспект. Уважение — естественное общечеловеческое качество, и не стоит стесняться его проявлять. Наша премия пропагандирует это качество. РПЛ и БК «Лига Ставок» и далее будут развивать Liga Fair Play.

Торжественная церемония награждения «Урала» состоялась в субботу, 17 августа, перед началом матча 6-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов». Награду из рук исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана и Александра Егорова получил капитан екатеринбуржцев Денис Кулаков. В субботу в Екатеринбурге проходил День города, и премия Liga Fair Play стала подарком для команды. 22 тысячи зрителей встретили трофей любимой команды бурной овацией.

— Российская премьер-лига растет, — отметил Сергей Чебан. — И этот процесс подтверждают цифры. И если говорить о цифрах «Урала», то на его матчи ходят свыше 20 тысяч болельщиков — это, безусловно, успех. Нужно расти дальше, потому что футбол — в первую очередь, для болельщиков. Безусловно уральских болельщиков привлекает и игра, и те процессы, которая происходят в клубе. Это говорит о лояльности к любимому клубу. Надеюсь, скоро на «Екатеринбург Арене» нельзя будет найти свободное место.

Цель премии «Liga Fair Play», которая была учреждена в 2017 году, — продвижение идей и принципов честной игры, в основе которых уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам, а также зрелищность игры, спортивное поведение и дисциплина на поле. Премия присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой fair play за месяц. Методика оценки рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по данной системе осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам fair play:

• желтые и красные карточки;

• зрелищность матча;

• уважение к сопернику;

• уважение к судьям;

• поведение представителей команд;

• поведение болельщиков.

Для «Урала» эта премия Liga Fair Play уже вторая, первую клуб получил в апреле 2018 года. (Андрей Сизякин)