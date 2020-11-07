«Урал» — «Спартак»: Погребняк, Соболев, Понсе и Ларссон — в стартовом составе
Стали известны составы «Урала» и «Спартака» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе команды из Екатеринбурга с первых минут появится воспитанник красно-белых, нападающий Павел Погребняк. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил выпустить сразу трех форвардов: Александра Соболева, Эсекиэля Понсе и Джордана Ларссона.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Аугустыняк, Погребняк.
Запасные: Годзюр, Алексеев, Бавин, Евсеев, Подберезкин, Ефремов, Магомадов, Мишкич, Гусейнов, Караев, Татаринов.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Кокорин.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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