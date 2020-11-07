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«Урал» — «Спартак»: Погребняк, Соболев, Понсе и Ларссон — в стартовом составе

12:55
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны составы «Урала» и «Спартака» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе команды из Екатеринбурга с первых минут появится воспитанник красно-белых, нападающий Павел Погребняк. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил выпустить сразу трех форвардов: Александра Соболева, Эсекиэля Понсе и Джордана Ларссона.

«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Аугустыняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Алексеев, Бавин, Евсеев, Подберезкин, Ефремов, Магомадов, Мишкич, Гусейнов, Караев, Татаринов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Кокорин.

Урал — Спартак

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