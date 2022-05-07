«Урал» — «Спартак»: Николсон оформил дубль в первом тайме
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оформил дубль в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он увеличил преимущество гостей на 26-й минуте — 2:0.
Партнеры вывели Николсона один на один с голкипером, и нападающий из Ямайки аккуратно отправил мяч в угол.
Николсон забил пятый мяч в нынешнем сезоне РПЛ.
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|27
|
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|27
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
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Уфа
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|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
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Далер Кузяев
Зенит
|7
|
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Реми Кабелла
Краснодар
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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Горан Чаушич
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|1
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|
Гжегож Крыховяк
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