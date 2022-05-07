«Урал» — «Спартак»: Николсон оформил дубль в первом тайме

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оформил дубль в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он увеличил преимущество гостей на 26-й минуте — 2:0.

Партнеры вывели Николсона один на один с голкипером, и нападающий из Ямайки аккуратно отправил мяч в угол.

Николсон забил пятый мяч в нынешнем сезоне РПЛ.