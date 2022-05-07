Дубль Николсона принес «Спартаку» победу над «Уралом»

«Спартак» на выезде победил «Урал» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл в Екатеринбурге со счетом 3:1.

В первом тайме дубль оформил нападающий красно-белых Шамар Николсон. Также в первой половине голом отметился полузащитник «Спартака» Виктор Мозес.

«Урал» забил свой единственный гол во второй тайме: первый мяч в сезоне забил защитник Лео Гогличидзе.

«Спартак» одержал вторую победу подряд и набрал 37 очков. Команда Паоло Ваноли поднялась на восьмое место.

«Урал» остается на грани зоны вылета: 27 очков и 14-е место.

В следующем матче команда Игоря Шалимова в рамках 29-го тура сыграет против «Рубина» на своем поле. Встреча пройдет 15 мая.

«Спартак» в этот же день ждет принципиальный матч против «Зенита» в Москве.

Отметим, что также на неделе красно-белые проведут полуфинал БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».