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Дубль Николсона принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 мая. «Урал» — «Спартак» — 1:3.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» на выезде победил «Урал» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл в Екатеринбурге со счетом 3:1.

В первом тайме дубль оформил нападающий красно-белых Шамар Николсон. Также в первой половине голом отметился полузащитник «Спартака» Виктор Мозес.

«Урал» забил свой единственный гол во второй тайме: первый мяч в сезоне забил защитник Лео Гогличидзе.

«Спартак» одержал вторую победу подряд и набрал 37 очков. Команда Паоло Ваноли поднялась на восьмое место.

«Урал» остается на грани зоны вылета: 27 очков и 14-е место.

В следующем матче команда Игоря Шалимова в рамках 29-го тура сыграет против «Рубина» на своем поле. Встреча пройдет 15 мая.

«Спартак» в этот же день ждет принципиальный матч против «Зенита» в Москве.

Отметим, что также на неделе красно-белые проведут полуфинал БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:3
Спартак
Голы
Николсон, 11 (0:1), Николсон, 26 (0:2), Мозес, 30 (0:3), Гогличидзе, 55 (1:3)
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Аугустыняк (Евсеев, 88) Железнов Мишкич Подберезкин (Юшин, 87) Шатов (Гаджимурадов, 78) Бикфалви
Спартак
Селихов Кофрие Чернов Литвинов Мозес (Бакаев, 69) Пруцев Хлусевич Зобнин (Денисов, 82) Соболев Николсон (Рассказов, 61) Промес (Игнатов, 69)
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Князев (Курск)
ВАР
Чистяков (Азов) Данченко (Уфа)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Шамар Николсон
4
19
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
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