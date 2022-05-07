Марадишвили: «К сожалению, не буду принимать участие в матче с «Рубином»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили заявил, что пропустит матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«К сожалению, не буду принимать участие в матче с «Рубином». Но я думаю, что вся команда готова и серьезно настроена. После последнего поражения мы хотим выиграть и забрать три очка», — заявил Марадишвили.

Игра «Локомотив» — «Рубин» состоится в воскресенье, 8 мая. Начало — 19.00 (мск).