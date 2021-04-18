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«Урал» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ

11:00
Футболисты «Рубина». Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»
Футболисты «Рубина». Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»
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18 апреля «Урал» в Екатеринбурге проведет матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином». Встреча начнется в 12.00 (мск).

«Урал» Юрия Матвеева с 30 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» Леонида Слуцкого с 43 баллами располагается на шестой строчке.

Следить за трансляцией матча «Урал» — «Рубин» можно на сайте «СЭ» и с помощью прямого эфира matchtv.ru и на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Урал» — «Рубин»

Урал — Рубин

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