«Урал» — «Рубин»: прямая трансляция матча РПЛ
18 апреля «Урал» в Екатеринбурге проведет матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином». Встреча начнется в 12.00 (мск).
«Урал» Юрия Матвеева с 30 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» Леонида Слуцкого с 43 баллами располагается на шестой строчке.
Следить за трансляцией матча «Урал» — «Рубин» можно на сайте «СЭ» и с помощью прямого эфира matchtv.ru и на канале «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Урал» — «Рубин»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю