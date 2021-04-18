Дюпин отбил пенальти и сохранил победный счет для «Рубина» в матче против «Урала»
«Рубин» одержал победу в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала». Казанский клуб переиграл соперника с минимальным счетом — 1:0.
Автором единственного мяча в концовке первого тайма стал полузащитник Дарко Йевтич.
Ближе к концу второго тайма у «Урала» был шанс сравнять счет, однако нападающий Андрей Панюков не смог реализовать пенальти. С его ударом справился голкипер Юрий Дюпин.
Отметим, что «Рубин» заканчивал матч в меньшинстве после удаления хавбека Дениса Макарова.
А в первом тайме казанцы из-за травмы потеряли полузащитника Хвичу Кварацхелию. Грузин смог покинуть поле только с помощью врачей.
«Рубин» набрал 46 очков и поднялся на четвертое место, обойдя ЦСКА, у которого есть матч в запасе. «Урал» остался на 12-м месте (30 очков).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
26-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)
Гол: Йевтич, 45.
Нереализованный пенальти: Панюков, 83 (вратарь)
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов (Кулаков, 81), Евсеев, Егорычев (Максименко, 87), Калинин, Гаджимурадов, Мишкич, Ибрахимай (Панюков, 62), Погребняк.
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов (Зуев, 86), Йевтич (Костюков, 87), Макаров, Самошников, Кварацхелия (Бакаев, 32. Хван Ин Бом, 64), Абильдгор, Деспотович.
Предупреждения: Зотов, 21. Егорычев, 25. Макаров, 34. Гаджимурадов, 53. Бакаев, 56. Абильдгор, 64. Самошников, 68. Дюпин, 90.
Удаление: Макаров, 83.
Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).
ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).
18 апреля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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