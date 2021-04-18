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«Урал» — «Рубин»: Денис Макаров получил красную карточку

13:47
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Полузащитник «Рубина» Денис Макаров был удален в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. В конце второго тайма он получил вторую желтую карточку.

Теперь Макаров пропустит игру 27-го тура против «Краснодара».

Урал — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры