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«Спартак» намерен продать четверых игроков летом

14:05
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», летом «Спартак» попытается разгрузить платежную ведомость, продав ряд игроков, не проходящих в основной состав команды или выступающих в арендах.

Речь идет о выступающих на правах аренды за «Ахмат» Георгии Мелкадзе и Артеме Тимофееве, восстанавливающемся после травмы в «Спартаке-2» Аязе Гулиеве. Кроме того, планируется расставание и с Александром Ташаевым.

«Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Артем Калинин)

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