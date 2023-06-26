«Урал» проведет два товарищеских матча против «Нефтчи»

«Урал» в ближайшее время проведет два товарищеских матча против клуба из Узбекистана — ферганского «Нефтчи», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, первый матч пройдет на выезде. Отмечается, что встречи запланирована на начало июля.

В минувшем сезоне «Урал» занял 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Чемпионом стал «Зенит» (70 очков).