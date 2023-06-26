«Урал» проведет два товарищеских матча против «Нефтчи»
«Урал» в ближайшее время проведет два товарищеских матча против клуба из Узбекистана — ферганского «Нефтчи», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, первый матч пройдет на выезде. Отмечается, что встречи запланирована на начало июля.
В минувшем сезоне «Урал» занял 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Чемпионом стал «Зенит» (70 очков).
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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