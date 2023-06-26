Непомнящий поделился мнением о будущем Лички в «Динамо»
Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем Марцела Лички.
«Заранее нельзя сказать, как сложится карьера Лички в «Динамо» — многое зависит от того, будут ли там сейчас усиления, которые он потребует. Понятно одно: для Лички работа в «Динамо» — отличный профессиональный вызов, там он получит невероятный опыт. Это клуб другого, нового для него уровня. Марцелу предстоит собрать, сплотить команду из множества индивидуальностей, которые играют в «Динамо». Это именно то, чего им не хватило в прошлом сезоне. Вроде все игроки хорошего уровня, но сплоченности нет. Это нужно исправлять, если они хотят добиться результата. Конечно, опыт «Оренбурга» поможет Личке в решение этой задачи, но, все же, каждый случай и каждая команда уникальны. Везде нужен разный подход», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года.
Ранее Личка работал в таких командах, как «Оренбург», «Динамо Брест», «Радомяк Радом» и «Хмел».
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11
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12
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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