Мостовой: «Уйдет Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо — и «Зенит» уже не будет в лидерах»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».

«Уход Вендела был бы на руку другим командам. Уйдет Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо — и «Зенит» уже не будет в лидерах. Чемпионат выровняется. Это же как дважды два — четыре. Посмотрим, останется ли Вендел. Его уход — это значимая потеря. Но преимущество «Зенита» в том, что он на место ушедшего сразу покупает нового. Поэтому уход одного Вендела питерский клуб быстро закроет. А вот если уйдут все топовые легионеры — попробуй найди столько новых. Ясно, что у «Зенита» есть возможности заменить их всех. Но на это ведь надо много времени», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».