«Урал» поздравил президента клуба Иванова с юбилеем
09:52
«Урал» в клубных соцсетях поздравил президента клуба Григория Иванова с 60-летием.
«Мы поздравляем Григория Викторовича с юбилеем! Желаем семейного счастья, крепкого здоровья, большого фарта и удачи и, конечно, желаем осуществить свою главную футбольную мечту — вывести наш клуб в еврокубки», — сообщается в заявлении клуба.
Ранее Иванов в большом интервью «СЭ» рассказывал о детстве, лихих 90-х и Лиге чемпионов.
?Президенту #ФКУрал Григорию Иванову исполняется 6?0? лет ?— ФК Урал (@FCURAL) January 21, 2021
Мы поздравляем Григория Викторовича с юбилеем! Желаем семейного счастья, крепкого здоровья, большого фарта и удачи и, конечно, желаем осуществить свою главную футбольную мечту — вывести наш клуб в еврокубки! ?? pic.twitter.com/gXathM1Hbn
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