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«Урал» поздравил президента клуба Иванова с юбилеем

09:52
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«Урал» в клубных соцсетях поздравил президента клуба Григория Иванова с 60-летием.

«Мы поздравляем Григория Викторовича с юбилеем! Желаем семейного счастья, крепкого здоровья, большого фарта и удачи и, конечно, желаем осуществить свою главную футбольную мечту — вывести наш клуб в еврокубки», — сообщается в заявлении клуба.

Ранее Иванов в большом интервью «СЭ» рассказывал о детстве, лихих 90-х и Лиге чемпионов.

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