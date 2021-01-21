«Урал» поздравил президента клуба Иванова с юбилеем

«Урал» в клубных соцсетях поздравил президента клуба Григория Иванова с 60-летием.

«Мы поздравляем Григория Викторовича с юбилеем! Желаем семейного счастья, крепкого здоровья, большого фарта и удачи и, конечно, желаем осуществить свою главную футбольную мечту — вывести наш клуб в еврокубки», — сообщается в заявлении клуба.

Ранее Иванов в большом интервью «СЭ» рассказывал о детстве, лихих 90-х и Лиге чемпионов.