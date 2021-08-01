В воскресенье, 1 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Нижний Новгород». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Команды встречались лишь раз, в рамках БЕТСИТИ Кубка России в 2018 году. Тогда на стадии 1/8 финала турнира сильнее был клуб из Екатеринбурга (2:0).

«Нижний Новгород» дебютировал в РПЛ с победы: в первом туре с минимальным счетом был обыгран «Сочи».

Следить за матчем «Урал» — «Нижний Новгород» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Нижний Новгород»