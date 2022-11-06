«Урал» — «Локомотив»: Миранчук избежал дисквалификации, сыграет со «Спартаком»
На 60-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (2:2) Антон Миранчук жестами выразил несогласие с решением арбитра Владислава Безбородова зафиксировать фол железнодорожника.
«Урал» — «Локомотив».
«Урал» — «Локомотив».
Но полузащитник не получил предупреждение и, таким образом, избежал дисквалификации на следующий тур. Для Миранчука желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он пропустил бы игру со «Спартаком», которая пройдет 12 ноября в Черкизове.
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|
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|33
|
3
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|16
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|5
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|
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|
5
|Ахмат
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|8
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|6
|25-24
|26
|
6
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|15
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|5
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|
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|25
|
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|16
|7
|1
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|22
|
9
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|16
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|4
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|5
|6
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|
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|16
|1
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|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
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|3
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
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Торпедо М
|6
|1
|2
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